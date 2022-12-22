Все люди, которые регулярно готовят еду на сковороде, хоть раз сталкивались с ситуацией, когда раскаленное масло разбрызгивается во все стороны. Ничего приятного в этом нет: плита и одежда пачкаются, а на руках появляются ожоги.
Масло начинает "стрелять" при контакте с водой. Все дело в том, что вода и масло испаряются неравномерно, что вызывает бурную реакцию. Обезопасить себя во время жарки можно, если убрать влагу со сковороды, продукта или самого масло.
Ранее мы рассказывали, как жарить лук правильно.
- Раскалите сковороду
- Замените масло
- Посолите масло
- Уменьшите огонь и используйте крышку
- Используйте муку или панировку
- Жарьте полуфабрикаты правильно
Раскалите сковороду
Перед жаркой хорошо нагрейте сковороду, чтобы с неё испарилась вся влага. Только когда на поверхности сковороды не останется ни капли воды, можно наливать масло.
Замените масло
Если масло начинает "стрелять" даже на сухой сковороде - возможно, вам попался некачественный и разбавленный водой продукт. В таком случае стоит купить масло другой марки, желательно более дорогое.
Посолите масло
Сковорода хорошо раскалена, а масло высокого качества, и все равно стреляет? Попробуйте всыпать в горячее масло немного соли. Этим методом пользовались наши бабушки, чтобы жарить еду без брызг.
Уменьшите огонь и используйте крышку
Если масло бурно "стреляет" после добавления еды - возможно, в продукте много воды. В таком случае бурной реакции не избежать. Попробуйте уменьшить огонь на конфорке, накройте блюдо крышкой и подождите, пока масло "успокоится".
Используйте муку или панировку
Такие продукты, как рыба или сочные котлеты, обычно содержат много влаги и "стреляют" при жарке. Чтобы вода не попала в масло, перед жаркой запанируйте мясо в муке или панировочных сухарях.
Жарьте полуфабрикаты правильно
При готовке замороженных полуфабрикатов из них выделяется много воды, которая смешивается с маслом и начинает "стрелять". Поэтому полуфабрикаты можно сначала поджарить на сухой сковороде, чтобы жидкость испарилась, а потом уже налить масло.