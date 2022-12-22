УНИАН дал несколько эффективных советов о том, как жарить еду на масле без брызг.

Все люди, которые регулярно готовят еду на сковороде, хоть раз сталкивались с ситуацией, когда раскаленное масло разбрызгивается во все стороны. Ничего приятного в этом нет: плита и одежда пачкаются, а на руках появляются ожоги.

Масло начинает "стрелять" при контакте с водой. Все дело в том, что вода и масло испаряются неравномерно, что вызывает бурную реакцию. Обезопасить себя во время жарки можно, если убрать влагу со сковороды, продукта или самого масло.

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Раскалите сковороду

Перед жаркой хорошо нагрейте сковороду, чтобы с неё испарилась вся влага. Только когда на поверхности сковороды не останется ни капли воды, можно наливать масло.

Замените масло

Если масло начинает "стрелять" даже на сухой сковороде - возможно, вам попался некачественный и разбавленный водой продукт. В таком случае стоит купить масло другой марки, желательно более дорогое.

Посолите масло

Сковорода хорошо раскалена, а масло высокого качества, и все равно стреляет? Попробуйте всыпать в горячее масло немного соли. Этим методом пользовались наши бабушки, чтобы жарить еду без брызг.

Уменьшите огонь и используйте крышку

Если масло бурно "стреляет" после добавления еды - возможно, в продукте много воды. В таком случае бурной реакции не избежать. Попробуйте уменьшить огонь на конфорке, накройте блюдо крышкой и подождите, пока масло "успокоится".

Используйте муку или панировку

Такие продукты, как рыба или сочные котлеты, обычно содержат много влаги и "стреляют" при жарке. Чтобы вода не попала в масло, перед жаркой запанируйте мясо в муке или панировочных сухарях.

Жарьте полуфабрикаты правильно

При готовке замороженных полуфабрикатов из них выделяется много воды, которая смешивается с маслом и начинает "стрелять". Поэтому полуфабрикаты можно сначала поджарить на сухой сковороде, чтобы жидкость испарилась, а потом уже налить масло.

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