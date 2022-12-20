Попробуйте засолить рыбу дома один раз - и вы не захотите ее покупать.

Обычно мы покупаем слабосоленую красную рыбу: то ли привыкли так делать, то ли нет времени готовить. Хотя чаще всего просто не знаем, как засолить рыбу дома. УНИАН рассказывает, какой посол выбрать и как правильно засолить красную рыбу, чтобы она получилась вкуснее магазинной.

Ранее мы рассказывали, как варить мясо и рыбу правильно.

Как выбрать рыбу для засолки

Засолить можно любую рыбу - семгу, форель, горбушу, кету - это зависит от ваших предпочтений. Если любите рыбу пожирнее, с маслянистым мясом - берите сёмгу и форель, у горбуши и кеты - мясо нежирное, даже суховатое.

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Солить можно как целую рыбу, так и филе. Проще, да и дешевле, купить филе рыбы на коже, и не возиться с разделкой. Здесь есть важный момент: филе без кожи для засолки не подойдет.

Не обязательно, чтобы рыба была свежей, можно посолить и замороженную, только перед засолкой ее нужно разморозить через холодильник. Выбирая замороженную рыбу, следите, чтобы на ней не было льда и она была естественного цвета.

Как засолить красную рыбу - сухой посол

Есть два способа посола рыбы: сухой и мокрый.

Сухой посол - классический способ. Для него используют только сухие ингредиенты: соль, сахар, специи. Ими натирают рыбу, складывают ее в посуду и отправляют под гнет. Как вариант, рыбу можно завернуть в фольгу или пленку.

Иногда в сухом посоле могут использовать жидкие компоненты: например, вместо сахара добавляют апельсиновый сок.

Для сухого посола берут 2 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара на 1 кг филе. По желанию можно добавить черный молотый или белый перец, укроп.

Процесс посола занимает минимум 12 часов, но если вы хотите получить более соленую рыбу, оставьте ее на сутки.

Как засолить красную рыбу в рассоле - мокрый посол

Мокрый посол - это способ, когда рыбу заливают рассолом (вода + соль + сахар). Иногда сахар заменяют медом, тогда вкус рыбы получается более нежным.

Готовить в рассоле особенно хорошо нежирную рыбу - горбушу, кету. Кстати, именно этот способ используется для быстрой засолки рыбы кусочками.

Для рассола на 1 л воды берут 3 ст. л. соли и 1 ст. л. сахара. Можно добавить по желанию лавровый перец, горошины душистого или черного перца, гвоздику. Рассол нужно довести до кипения, а потом дать ему остыть.

Рыбу в рассоле нужно оставить минимум на 6 часов, можно и дольше, в зависимости от размера куска и ваших вкусовых предпочтений.

Как засолить красную рыбу за 2 часа - экспресс-посол

Рыбу нужно нарезать тонкими ломтиками (около 5 мм), залить рассолом на 1-2 часа. Затем достать рыбу из рассола, смазать растительным маслом и оставить в холодильнике еще на час.

Как правильно засолить красную рыбу - 5 основных моментов

И еще несколько правил засолки, которых мы советуем придерживаться:

Соль нужно использовать крупную, можно морскую.

При сухом посоле рыбу нужно натирать солью со всех сторон, и кожу тоже.

Сахар можно не добавлять, но он помогает сохранить плотность и форму рыбы, делает вкус нежнее, раскрывает его.

Для засолки лучше брать стеклянную, эмалированную, керамическую посуду - от металлической у рыбы может появиться неприятный привкус.

Хранить слабосоленую рыбу нужно в холодильнике не более 3 суток.

Профессиональные повара не советуют хранить малосольную рыбу дольше. Лучше готовить ее небольшими порциями, а при необходимости снова посолить.

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