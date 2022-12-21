Почему нельзя мед положить в горячий чай, чем это чревато и правда ли, что делать это действительно запрещено - узнайте в материале УНИАН.

Мед - это очень полезный и доступный для каждого продукт. О нем широко известно несколько фактов: мед с кипятком выделяет яд, а сам по себе - является витаминной бомбой. Давайте разберемся, почему нельзя нагревать мед и правда ли это.

Ранее мы говорили о том, как выбрать качественный мед быстро и просто.

Горячий мед в чай - вредно это или полезно

Считается, что мед в горячем чае начинает выделять токсические вещества. Ученые решили исследовать этот вопрос и пришли к выводу, что при нагревании выделяется оксиметилфурфурол. Вот только это вещество присутствует в сахаросодержащих продуктах и без подогрева - просто образовывается он там медленнее.

Видео дня

При дальнейших исследованиях выяснилось, что оксиметилфурфурол не является токсичным веществом. Ученые провели эксперименты над живыми существами и не обнаружили никакого вреда для здоровья.

Как правильно пить чай с медом при простуде

Несмотря на то, что заявления "мед с кипятком выделяет яд" - это чушь, добавлять его в очень горячий чай не стоит, но по другой причине. Так, в кипятке мед может растерять часть своих полезных веществ и даже незначительно утратить полноту вкусовых качеств. Чтобы получить максимум от этого золотистого продукта, лучше всего его добавлять, когда чай уже пригоден для питья.

Чтобы превратить напиток в средство от простуды, можно по вкусу добавить лимон, корицу, кардамон или имбирь. Также мед хорошо сочетается с травяными, ягодными и фруктовыми чаями.

Ранее мы также рассказывали, как быстро вылечиться от простуды народными средствами - полезные советы в зимний период.

Вас также могут заинтересовать новости: