Жареный лук - распространенный ингредиент разных блюд, но сколько времени нужно его жарить - зависит от целей приготовления.

Жареный лук - важный компонент, который используется при приготовлении различных блюд и улучшает их вкусовые качества. Готовить его очень просто и быстро, но главное - не пережарить лук.

Для обжарки чаще всего используется репчатый лук или корень лука-порея. При обжаривании получается золотистый цвет, он будет нежным и сладковатым на вкус.

Ранее мы говорили о том, как правильно жарить золотистый лук для разных блюд.

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Как жарить лук - советы

Перед приготовлением репчатый лук нужно очистить от шелухи и отрезать хвостик. Нарезается он кубиками, колечками или полукольцами.

Обжаривать его оптимально на сковородке. Для одной головки используйте примерно 2-2,5 столовых ложки масла. Масло, когда жарите лук, следует брать рафинированное растительное, предварительно хорошо его разогрев - это необходимо, если хотите получить хрустящий овощ.

Жарить лук до золотистой корочки нужно пять-семь минут, все время помешивая.Солить лук при жарке необходимо после того, как его цвет стал золотистым, а затем отставить сковородку, накрыв крышкой.

Если необходимо пожарить лук, чтобы он был сладким - достаточно в процессе приготовления добавить немного сахара. Одной столовой ложки хватит примерно для 5 луковиц. При этом для вкусового баланса важно не забыть немного посолить.

Стоит отметить, что глобально не имеет большого значения, на каком масле лучше жарить лук, все зависит лишь от поставленных целей.

Например, для фарша жарить можно и на сливочном (достаточно 5 минут). А смешав сливочное и растительное масло, его можно пожарить для супа (семь-десять минут на среднем огне). Нерафинированное оливковое масло хорошо подойдет при длительной карамелизации лука, для чего потребуется немного больше получаса.

А чтобы сделать лук прозрачным, жарить его нужно совсем недолго - несколько минут, пока из него не испарится влага. Не забывайте его постоянно помешивать и вовремя снять с огня. Если передержать - он уже начнет приобретать золотистый оттенок.

Кстати, еще один полезный совет о том, как жарить лук чтобы не было запаха. Для этого в уже почти готовый обжаренный лук можно добавить одну или две ложки вина. Алкоголь быстро испарится, а аромат станет приятным.

Можно ли жарить зеленый лук - нюансы

Многие люди привыкли обжаривать именно обычный лук, но зеленый тоже иногда можно поддавать термической обработке. Правда, обжаривать его нужно совсем недолго, если передержать - станет безвкусным.

Жарить такой лук на среднем огне достаточно будет буквально пару минут. Он отлично будет сочетаться с блюдами из яиц, например - омлетом или яичницей. Также его использують как одну из составляющих начинки в пирожках или оладьях.

Жареный лук по-французски - рецепт

Это весьма простая закуска, для приготовления которой будет нужны мука, репчатый лук, молоко, немного соли и растительное масло для фритюра.

Овощь необходимо почистить, нарезать и разделить на кольца, обвалять их в муке и молоке с солью, и прожарить во фритюрнице при 190 градусах до золотистой корочки. Еще один вариант - перед обвалкой в муке порезанный лук можно оставить в молоке с солью на 10-15 минут. После жарки дать маслу стечь, немного посолить, пока еще горячий, и все - блюдо готово. Его можно подать с любимыми соусами по вкусу.

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