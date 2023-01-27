Как устранить неприятный запах из раковины быстро и насовсем - узнайте в материале УНИАН.

При регулярном использовании мойки на кухне и, казалось бы, поддержании чистоты, неприятный запах из раковины все равно может появиться. Это портит не только настроение, но и общее впечатление от присутствия в помещении, поэтому проблему нужно решать безотлагательно. УНИАН расскажет, как это можно сделать.

Ранее мы говорили о том, как убрать накипь с крана подручными средствами.

Почему появляется неприятный запах канализации из раковины на кухне - причины

Перед тем, как бороться с нежелательным ароматом из слива мойки, нужно понять, почему он вообще мог появиться. Причин такому явлению несколько:

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засор в сифоне - остатки пищи, мусор и другие отходы накапливаются на стенках труб или в сифоне и образуют пробки;

- остатки пищи, мусор и другие отходы накапливаются на стенках труб или в сифоне и образуют пробки; нерегулярное использование мойки - если вы пользуетесь раковиной редко, то в ней не появляется водяной затвор, который смывает любые запахи;

- если вы пользуетесь раковиной редко, то в ней не появляется водяной затвор, который смывает любые запахи; завоздушивание - раковина "булькает", если соседи установили заглушки;

- раковина "булькает", если соседи установили заглушки; деформация гофры - в процессе использования раковины трубка может растянуться или провиснуть.

Еще одной причиной специалисты называют неправильный монтаж сифона - в данном случае проблема решается кардинально полной переустановкой данного элемента конструкции.

Как убрать неприятный запах из раковины - народные методы

Для начала вам нужно понаблюдать за работой мойки - это необходимо, чтобы определить примерный спектр проблемы. Если жидкость в раковине стекает нормально, а запах все равно остается, попробуйте промыть мойку горячей водой с содой. Не помогло - проверяйте герметичность сифона, гофры и всех остальных элементов. Если где-то подтекает, то можно обработать проблемное место герметиком.

В случае, когда никаких повреждений нет, а мойка все равно источает неприятный запах, рекомендуем обратиться к "бабушкиным" методам:

засыпать 1 стакан соли в слив, залить 300 мл кипятка, оставить на 3 часа, а потом включить горячую воду и подождать 5 минут;

соль и соду смешать в равных пропорциях, засыпать в слив, через полчаса залить кипятком;

2 ст.л соды засыпать в слив, влить 1 стакан уксуса и заткнуть отверстие тряпкой, через 10 минут промыть раковину кипятком;

1 пакетик лимонной кислоты высыпать в слив, залить 100 мл горячей воды.

Также для очистки засора в раковине и устранения неприятного запаха можно использовать "Крот" или другие подобные химические вещества.

Дополнительная мера - специальный трос для прочистки сантехники. Даже после манипуляций с солью, содой или уксусом, такое приспособление не будет лишним. Вам нужно:

снять гофру;

вставить трос в отверстие и протолкнуть его до максимальной глубины;

удерживая кожух, вращать рукоятку троса;

делать так, пока не наткнетесь на засор - его можно или зацепить и вытащить, или разбить.

Для того, чтобы совершать такие действия как можно реже, или вообще не сталкиваться с засором в раковине, всегда используйте специальную сеточку для кухонной мойки. После каждого мытья посуды промывайте раковину горячей водой и периодически прочищайте ее содой и уксусом в качестве профилактики.

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