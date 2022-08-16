Убрать известковый налет с крана обычными средствами сложно.

Накипь на кране - частая проблема в старых домах. Известковый налет на кране не отмывается обычными чистящими средствами и портит сам смеситель. Возникает он из-за примесей в воде. УНИАН расскажет, как убрать известковый налет с крана подручными средствами.

Кран - не единственное место в доме, на котором встречаются известковые загрязнения. Ранее мы рассказывали, чем очистить унитаз, если в нем появился желтый налет.

Химические средства от налета на кране

В хозяйственных магазинах можно купить специальные средства от известковой накипи. Обычно они продаются в виде порошка или спрея. Обратите внимание, что некоторые деликатные материалы, такие как мрамор и камень, нельзя обрабатывать химическими средствами.

Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло удаляет накипь с крана и придает ему блеск. Кусок мыла натрите на терке и выложите в миску. Залейте горячей водой и перемешайте до однородной кашицы. Добавьте чайную ложку в смесь. Мягкой губкой нанесите кашицу на смеситель и оставьте на 2 часа. Затем смойте теплой водой.

Уксус

Уксус 9% слегка подогрейте на плите или в микроволновке. Смочите в нем полотенце или большую тряпку и обверните кран. В зависимости от степени загрязнения оставьте тряпку на кране на время от 30 минут до 4 часов. Затем протрите кран зубной щеткой (мягкой, чтобы не было царапин).

Сода

В 100 мл теплой воды растворите 3 чайные ложки соды. Перемешайте до состояния густой сметаны. Мягкой тряпкой нанесите смесь на загрязненные участки крана. Оставьте на 90-120 минут и смойте теплой водой.

Важно: соду нельзя втирать в кран, поскольку она может оставить царапины. Наносите вещество аккуратно.

Лимонный сок

Сок свежего лимона хорошо разъедает накипь на кране. А вот лимонную кислоту лучше не использовать - она может оставить царапины. Разрежьте лимон на половинки и натрите мякотью кран, выдавливая сок. Оставьте на 20 минут и промойте кран влажной губкой.

Средство для мытья посуды

Неразбавленное средство для мытья посуды можно использовать даже кранах из деликатных материалов, например, хромированных, каменных и позолоченных. Щедро нанесите его на кран и оставьте на 1 час. Затем протрите кран губкой.

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