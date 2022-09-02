Размягчить мясо можно как до, так и после приготовления.

Даже у опытных кулинаров мясо может получиться твердым и резиновым после приготовления. Особенно часто такая проблема возникает у тех, кто использует домашнее мясо. Даже самую жесткую свинину можно превратить в роскошный и нежный деликатес, если знать несколько кулинарных хитростей.

Как размягчить сырое мясо

Сделать мясо нежным и мягким поможет маринад с газированной водой . Таким образом часто маринуют шашлык, хотя он пригодится и для любого другого мяса. Нарежьте мясо на порционные куски и полностью залейте минеральной газированной водой. Поставьте в холодильник на 4 часа. После этого можно приступать к готовке. Фруктовые маринады благодаря своей кислоте делают мясные волокна более мягкими. На 1 кг мяса возьмите один киви или мякоть 1 лимона. Смешайте мясо с фруктовым пюре и оставьте на 30 минут в холодильнике. Многие кулинары подтверждают, что мясо становится мягче, если замочить его в красном вине на 1 час. Всё благодаря виноградному соку в составе напитка. Опытные повара используют спринцевание , чтобы размягчить жесткое мясо. Для этого кусок мяса обкалывают кулинарным или обычным аптечным шприцом со всех сторон и оставляют на 4 часа. Рецепт смеси для спринцевания таков: стакан кипяченой охлажденной воды, 1 ч. л. соли и 2 ч. л. чёрного перца. Если вы запекаете мясо в духовке, то поставьте под противнем с мясом емкость с водой .

Как размягчить готовое мясо

Если мясо уже приготовлено, то сильнее прожарить его для размягчения не получится, ведь оно просто сгорит. В таком случае вас выручат следующие способы.

Готовое жесткое мясо можно размягчить с помощью водяной бани . Для этого мясо выкладывают на дуршлаг и ставят над кастрюлей с кипящей водой. Мясо впитывает влагу и становится сочнее. Готовьте мясо от 15 до 45 минут - пробуйте на вкус, пока он вас не удовлетворит. Жесткую приготовленную говядину можно повторно протушить в воде со сливками и маленькой щепоткой сахара. В небольшом количестве сахар не повлияет на вкус блюда, но сделает волокна мягкими.

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