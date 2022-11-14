Обрезка и укрытие роз на зиму проводятся для защиты кустов от зимних морозов и солнечных ожогов.

Розы - довольно требовательные и капризные растения, которые плохо переносят украинские зимы. Чтобы цветы благополучно перенесли морозы, им нужна правильная обрезка веток и надежное укрытие от холодов. Больше всего в защите нуждаются молодые кусты возрастом 1-2 года. Укрывать и обрезать не нужно парковые розы - они хорошо переносят морозы.

Когда обрезают и укрывают розы на зиму

Обрезку роз не стоит начинать до первых морозов. Удаление бутонов в теплую погоду лишь сильнее стимулирует их рост, что навредит растению. Обрезать розы можно сразу после того, как температура ночью опустится ниже 0°.

Укрытие роз обычно проводят сразу после обрезки. Но сначала стоит проверить прогноз погоды. Если значительных потеплений в ближайшие 2 недели не ожидается, то цветы можно накрыть. Если же заморозки были единичными, то лучше укрыть розы уже в декабре.

Как обрезать розы на зиму

Обрезку роз проводят для того, чтобы растение не тратило силы на питание веток зимой, а сохранило энергию до весны. Также осенняя обрезка старых ветвей омолаживает растение - новые бутоны будут сильнее и крупнее. Не все розы требуют обрезки. Обрезку проводят садовым секатором.

Плетистые розы обрезают лишь в том случае, если их высота составляет 180 см и больше. Тогда их укорачивают до 1,5 метра. Более низкие цветы этого сорта на зиму просто пригибают к земле.

Чайные розы и их гибриды довольно капризные, и их нужно обрезать ежегодно. Рекомендуется обрезать их до высоты примерно 60 см. На каждой ветке должно остаться по 3-4 почки, которые распустятся весной.

Молодые розы (1-2 года) вне зависимости от сорта обрезают частично. У них удаляют все невызревшие бутоны и цветки, а также больные и слабые ветки. После обрезки на кусте оставляют только мощные побеги со спящими почками.

У всех роз после обрезки стеблей нужно удалить все листья. Делается это для того, чтобы под укрытием зимой листья не сгнили и не погубили растение. Листки лучше не выдергивать, а прокрутить или отрезать ножницами, чтобы не повредить стебель и не пораниться об шипы.

Как и чем укрыть розы на зиму

После обрезки розы укрывают на зиму для защиты от морозов, снега и грызунов. Способ укрытия зависит от сорта и возраста розы. Взрослые и высокие розы можно просто забросать еловыми ветками - об этом читайте ниже. Более чувствительные розы следует полностью укутать.

Для укрытия больших участков роз используют специальные материалы из агромагазина: геотекстиль, лутрасил или спанбонд, которые натягивают на металлический или деревянный каркас. Можно накрыть клумбу и простой полиэтиленовой пленкой, но нужно сделать отверстия для доступа кислорода.

Для укрытия отдельных кустов используют рубероид, геотекстиль, агроволокно, мешковину. Ствол розы укутывают материалом несколько раз. По периметру материал связывают веревками или закрепляют прищепками, а внизу придавливают к земле кирпичами. Для кроны розы из выбранного материала делают большую "шапку", которую по краям привязывают к стволу.

Как окучивать розы на зиму еловыми ветками

Хвойный материал для укрытия роз на зиму называется лапник. Купить его можно на рынке или в агромагазине. Лапник создает хорошую теплоизоляцию и при этом пропускает воздух. Он подходит для укрытие высоких роз, прежде всего плетистых сортов. Укрытие лапником не используют, пока температура не опустится до -5° и ниже.

Чтобы укрыть розы лапником, сначала постелите несколько еловых веток на землю. Затем пригните куст к земле и уложите сверху на лапник. Затем куст закрепляют на земле веревками или сеткой. Сверху ветки розы также засыпают лапником.

Снимают укрытие из лапника в конце марта. Снимать его нужно постепенно, по одному слою в 3 дня, чтобы растение привыкло к теплу.

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