Рассказываем, чего боятся слизни и как с ними справиться на даче и дома.

Лучшим средством борьбы со слизнями будет профилактика. Создав по периметру участка или огорода "полосу препятствий", устранив повышенную влажность и сырость в помещениях, можно минимизировать риск появления вредителя. А как эффективно уничтожить слизней, которые уже есть, читайте в материале.

Как избавиться от слизней без химии - спасаем участок и грядки

О присутствии этого вредителя свидетельствуют слизистые следы и поеденные листья салата и ростков многочисленных сортов овощей.

Какие методы работают против слизней:

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Заграждения против улиток - удерживают моллюсков в отдалении от их любимых растений. Продаются в садоводческих магазинах, их ставят вокруг отдельных кустов или целых грядок. Проползанию моллюска препятствует загнутый край, такое ограждение можно соорудить самостоятельно из пластиковых бутылок.

Медная лента - наклеивается на ограждение вокруг грядки (при его наличии) или вокруг отдельных растений.

Сетка с протянутой медной проволокой - растягивается по колышкам вокруг грядок.

Клей для отлова мышей - наносится непрерывной полоской на ограждение вокруг грядки.

Дорожки из каменной муки, извести, древесной золы или крупнозернистого песка, мелкого щебня, древесной коры, обломков ракушек.

Дрожжевая приманка - 0,5 ч. л. дрожжей, 1 ч. л. сахара и 1 ч. л. муки размешать с водой в стакане от сметаны до однородного состояния и вкопать в почву, края должны быть на уровне земли. Такие же ловушки отлично действуют с обычным пивом.

Натуральное бесплатное средство от слизней - дробленая яичная или ореховая скорлупа, рассыпанная вокруг растений. Моллюски не могут проползти по такой поверхности.

Слизни избегают листьев помидора, майорана, душицы. Отпугивает их и чеснок, тимьян, шалфей.

Для приманки служат остатки салата, листья ревеня, картофельные очистки, чтобы собирать улиток по утрам. Под проложенными досками, кусками шифера, железными листами можно собирать слизней днем. Чтобы их сползлось больше, можно смазать сторону, которая кладется к земле, кислым молоком, кефиром и т. п. Также можно разложить на земле листья лопуха, слизни заберутся на день и под них.

Собранных слизней можно бросать в компост для ускорения разложения органических отходов. Разумеется, яма для компоста должна быть тщательно ограждена и накрыта, чтобы слизни не расползлись и не вернулись на грядки.

Как эффективно уничтожить слизней - специальные средства

Производители инсектицидов предлагают широкий спектр препаратов против слизней, безвредных для растений и земли.

Одним из популярных средств для защиты овощных культур является метальдегид 5% гранулированный. Норма расхода средства составляет 30-40 г на 10 кв. м. Количество обработок - три. Применяется путем рассева гранул по поверхности почвы вокруг растений.

Также эффективно работает против слизней дорожка из смеси железного купороса с песком или сажи с дегтем.

Как избавиться от слизней в доме - народные методы

На бумагу высыпают соль, горчичный порошок или растворимый кофе. Листки раскладывают в местах проползания улиток, заметных по полоскам слизи.

Соль можно насыпать и прямо вдоль плинтусов или вокруг горшков с домашними цветами.

Против слизней в доме хорошо работает нашатырь. Им пропитывают ватные диски и раскладывают их в местах, где была замечена слизь.

Как избавиться от слизней в погребе и теплице

Слизни могут обитать и размножаться в подвалах, погребах и теплицах.

Эффективные методы борьбы:

полить места скопления уксусом или лимонной кислотой;

опрыскать полки нашатырным спиртом из расчета 2 ч. л. на 1 л воды;

насыпать каменную соль на полоски слизи и в места с повышенной влажностью;

использовать серную шашку.

Перед применением серной шашки из погреба выносят все пищевые продукты, законсервированные тоже. Шашку поджигают на железном листе. Погреб закрывают на три дня, после чего хорошо проветривают. Не лишним будет и побелить помещение известковым раствором - включая пол, если он не земляной.

Как избавиться от слизней в теплице - здесь пригодятся и народные методы, и опрыскивание специальными препаратами. В том числе, в обработке нуждается внутренняя поверхность теплицы. После сбора урожая также применяют дымовые серные шашки.

Чтобы на смену уничтоженным вредителям не пришли новые, вокруг теплицы или погреба насыпают дорожки из описанных выше материалов, препятствующих слизням ползти. Также тщательно проверяют новые партии урожая, которые заносятся на хранение.

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