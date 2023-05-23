Многие огородники отдают предпочтение органическим удобрениям, которые можно приготовить из натуральных компонентов. Рассказываем, как правильно сделать подкормку из хлеба для огурцов, томатов, перца и других овощных культур.

Хлебный настой зарекомендовал себя как один из самых простых, но очень эффективных для повышения урожайности овощных культур и подкормки других растений. Специально покупать на удобрение хлеб, который всему голова, представляется не очень красивым. А вот собрать хлебные корочки, засохшие остатки буханок - вполне приемлемо. Как приготовить подкормку для рассады из хлеба, читайте в материале.

Как сделать подкормку для огурцов из хлеба - все очень просто

Для хлебного настоя подойдут остатки любого хлеба, но ржаной считается наиболее полезным благодаря содержанию таких минералов, как железо, калий, кальций, магний, марганец, медь, натрий, селен, фосфор, цинк.

Чтобы сделать настой:

Видео дня

Засохший хлеб помещаем в емкость до половины и заливаем теплой водой.

Вода должна покрывать массу полностью, на 2-3 пальца выше.

Подойдет и мягкий хлеб, его можно предварительно поломать на небольшие кусочки.

Разминаем мелко и ставим под гнет на 2-3 дня в теплое место.

Сколько настаивать хлеб для полива рассады - сможете увидеть сами. О готовности сигнализирует появление пены, которая должна образоваться в емкости с настоем. Хлеб отжимаем, а полученный настой разводим в соотношении 1 к 3.

Попадая в почву, хлебный настой способствует развитию полезной микрофлоры и делает питание растений более доступным и полноценным. Рационально стоит повторять такую подкормку не чаще, чем через 7-10 дней. Оптимальное количество поливов за сезон - от трех до пяти раз.

При повышенной кислотности почвы через раз добавляйте в рабочий раствор стакан золы. Также можно чередовать поливы сывороткой, дрожжами, триходермой, фитоспорином, они будут хорошо друг друга дополнять.

Удобрение из хлеба и йода для огурцов - простой и быстрый рецепт

С вечера замачиваем нарезанную буханку черного или ржаного хлеба в 10-литровом ведре воды, при наличии можно добавить пару горстей отрубей. Утром хорошо разминаем и процеживаем массу. Добавляем в настой 10 мл йода и хорошо размешиваем.

Для получения рабочего раствора нужно развести настой в соотношении 1 к 8-10. Чтобы огурцы вместе с ботвой не желтели, а оставались зелеными до самой осени, опрыскивайте растения этим раствором с периодичностью в две недели. Хранить настой нужно в прохладном темном месте.

Заплесневелый хлеб как удобрение - вредна ли растениям плесень

Однозначно нет, не вредна. И даже наоборот - эффективнее всего будет настой не столько из засохшего, сколько из заплесневелого хлеба, его обязательно стоит добавить в бродилку. Пенициллы (плесневые грибы) оказывают благоприятное действие на корни растения, защищают от воздействия неблагоприятных бактерий.

Так что не спешите выбрасывать заплесневелый и засохший хлеб, соберите его и отвезите на участок. Ваши растения скажут вам спасибо!

Ранее УНИАН рассказывал, чем удобрять пионы для пышного цветения - 3 лучших лайфхака.

Вас также могут заинтересовать новости: