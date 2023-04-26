Во время обучения важно, чтобы пернатый доверял своему учителю и не чувствовал принуждения.

Как известно, многие попугаи способны имитировать человеческую речь. Из-за этого владельцы пернатых часто ломают голову над тем, как же научить их разговаривать.

Ранее мы рассказывали, о чем может говорить то, что кошка бегает и мяукает - не игнорируйте такое поведение. Сейчас же выясним, как научить попугая повторять простые фразы.

В каком возрасте нужно учить попугая говорить - рекомендации

Лучше начинать заниматься с пернатым в молодом возрасте, однако и взрослые попугаи вполне способны научиться "разговаривать". Проще процесс обучения будет проходить, если птица находится в окружении людей и постоянно слышит другую речь.

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Считается, что освоить простые фразы могут практически все виды попугаев, кроме неговорящих. Научить их несложно - главное сделать этот процесс легким и интересным. Необходимо заниматься с пернатым каждый день в течение 10-15 минут. Если он не настроен на общение, то лучше перенести урок на другой день.

Можно ли научить обычного попугая говорить - простые советы

Составьте небольшой список из слов и фраз, которым хотите научить попугая. Выберите одно выражение и повторяйте его, произнося четко и по слогам в одном ритме. Приступать к изучению следующих слов стоит после того, как птица освоит первое. Если попугай уже долгое время не может выучить фразу, то можно попробовать с другой.

Некоторые советуют записывать свой голос на диктофон и включать пернатому, однако считается, что большего эффекта вы достигнете при личном общении с попугаем.

Как долго попугаи учатся говорить - когда ждать результатов

В среднем, на обучение попугая первым фразам может уйти от трех до пяти месяцев, однако этот срок может меняться в зависимости от характера и способностей птицы.

Если у вас не получается быстро научить пернатого говорить, то не расстраивайтесь.Не перегружайте попугая обучением, будьте дружелюбным и не забывайте его хвалить за успехи, тогда вас обязательно ждет награда в виде умного собеседника.

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