Такой метод поможет сэкономить деньги без каких-либо затрат.

Каждый человек, который водит авто, знает, сколько денег приходится тратить на заправках. Бензин стоит дорого, поэтому узнать, как сделать так, чтобы был меньше расход топлива, никогда не будет лишним. Есть далеко не один способ, как экономить бензин - в Британии придумали нестандартный вариант.

Что можно сделать, чтобы сократить расход бензина

В большинстве случаев, если начинающий или даже опытный водитель не знает, как максимально экономить топливо, ему посоветуют не превышать обороты при переключении скоростей на коробке передач, плавно нажимать на педаль сцепления и даже включать бортовой компьютер, если он есть. Однако метод, который описан в материале издания Express, предлагают эксперты компании Vanarama. Это самый бюджетный вариант из всех, которые только можно придумать, но тем не менее, очень действенный.

Они советуют водить так, как будто у вас на пассажирском сиденьи стоит миска с водой. Также можно на самом деле разместить ее там. Дело в том, что каждый раз, когда вы нажимаете на тормоза, энергия, за которую вы заплатили топливом, теряется в виде тепла, выделяемого тормозными колодками и дисками.

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Водителям не рекомендуют увеличивать обороты двигателя без необходимости при ускорении. Нужно просто плавно переключать передачи, поддерживая обороты двигателя на разумном уровне, но не перегружая его.

Также свое мнение высказал и основатель компании ChooseMyCar Ник Запольски, который считает, что миска с водой на сиденье очень дисциплинирует. Она служит напоминанием об аккуратном вождении:

"Открытая миска с водой на пассажирском сиденье - отличное средство предотвращения ненужных ускорений и торможений".

Вы увидите, что если во время движения резко затормозите или нажмете на педаль газа, то вода польется через край, а кресло окажется мокрым. Такой метод в итоге позволит вам не только сэкономить на топливе, но и приучить себя к размеренному и внимательному стилю вождения.

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