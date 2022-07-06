Какие цветы нужно вплетать в венок на Ивана Купала и что означает каждое растение - узнайте в материале УНИАН.

Православные верующие 7 июля отмечают Рождество Иоанна Крестителя, а в народе этот праздник называется день Ивана Купала. Издавна в эту дату девушки проводили множество обрядов, главный среди которых - плетение венков. УНИАН расскажет, как пускать венок на Ивана Купала и что еще с ним делать.

Ранее мы говорили о том, какие гадания в ночь на Ивана Купала будут правдивыми.

Что вплетать в венок на Ивана Купала - перечень растений

В славянской традиции существует поверье, что цветы и растения в Купальскую ночь обретают целебную силу. Девушки вплетали их в венки и заговаривали, чтобы обрести крепкое здоровье, удачно выйти замуж или получить хороший урожай. Цветов, которые чаще всего использовались в венках, было несколько:

бессмертник - символ здоровья и долголетия;

- символ здоровья и долголетия; бархатцы - символ верности и красоты;

- символ верности и красоты; тысячелистник - символ свободы и непокорности;

- символ свободы и непокорности; барвинок - символ жизни и вечной любви;

- символ жизни и вечной любви; калина - символ девичьей красоты;

- символ девичьей красоты; любисток - символ преданности и любви;

- символ преданности и любви; ромашка - символ Солнца, чистоты и верности;

- символ Солнца, чистоты и верности; мальва - символ веры, надежды и любви;

- символ веры, надежды и любви; василек - символ красоты и нежности;

- символ красоты и нежности; усики хмеля - символ острого и гибкого ума;

- символ острого и гибкого ума; мак - символ плодородия;

- символ плодородия; незабудка - символ верности и постоянства.

Если девушка хотела попросить у Высших сил здоровья и благополучия, то вплетала в венок целебные травы, а если важен был хороший урожай, то дополнить традиционный венок можно было пшеницей, ячменем или рожью.

Сейчас традиции соблюдаются не так строго, как раньше, поэтому Купальские венки можно украшать любыми другими цветами - в зависимости от ваших личных предпочтений и эстетического вкуса. Главное - не вплетать в венок волчьи ягоды, папоротник и дурман, иначе рискуете привлечь в свою жизнь нечистую силу.

Как делать венок на Ивана Купала - техника и советы

Девушкам, которые хотят сплести венок на Ивана Купала, УНИАН советует запомнить два важных правила:

собирать или покупать цветы нужно в хорошем настроении и, желательно, в одиночестве;

заплетая венок, стоит думать только о приятных событиях, не передавая обрядовому элементу свои страхи и беды.

Традиционный Купальский венок плетется следующим образом:

возьмите тонкий и прочный стебель;

поверх него положите цветок, который нужно туго затянуть стеблем внахлест;

сверху выложите еще один цветок и повторяйте действия несколько раз.

Для того, чтобы закончить плести венок, нужно соединить концы венка по кольцу, а после этого еще какое-то время продолжать плести, чтобы венок не распался.

Альтернативный вариант плетения - в технике косы, когда девушка берет три красивых стебля, плетет их, как косу, и после каждых двух вплетений добавляет новые цветы. В конце такой венок можно закрепить ниткой или другим, более плотным, стеблем.

Подробно о том, как плести венок на Ивана Купала и какие цветы выбирать, вы можете узнать из видео ниже.

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