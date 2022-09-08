Чем мульчировать землю на зиму, чтобы защитить участок от вредителей и заморозков - читайте на УНИАН.

Мульчированием называют процесс покрытия почвы на длительный период природными или химическими материалами. Мульча задерживает влагу и тепло в почве, защищает растения от вредителей и заболеваний. Осеннее мульчирование считается самым важным, ведь землю нужно защитить от заморозков. Называем лучшие материалы для осеннего мульчирования.

Опавшая листва

Если вы не знаете, как использовать опавшие листья с пользой для участка - мульчируйте ими землю. Именно опавшие листья являются мульчой для почвы в дикой природе. Такой материал обогащает почву питательными веществами и ускоряет рост растений весной. Домашний участок рекомендуется застелить листьями березы, ольхи, липы, клена. Листья должны быть сухими при укладке.

Подходит для мульчирования плодовых деревьев и ягодных кустов. Нельзя мульчировать листьями овощные грядки.

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Хвойные иглы

Хвоя - лучший материал для мульчирования цветов. Соберите еловый или сосновый опад и плотно засыпьте участок хвоей. Еловый слой защитит землю от заморозков и пересыхания, а также предотвратит появление болезней. Обратите внимание, что хвойные иглы окисляют землю.

Подходит для клубники, голубики, цветов, вечнозеленых растений и растений, которые любят кислую почву. Не подходит для растений, которые не любят кислую почву.

Солома

Мульча из соломы обогащает землю питательными веществами и повышают её плодордность. Солома защитит землю от заморозков и надолго сохранит тепло. Минус этого материала в том, что он привлекает грызунов.

Подойдет для клубники, озимой зелени, чеснока, ежевики, озимой картошки и винограда. Не подойдет для участков, где часто заводятся мыши.

Опилки

Опилки являются прекрасным удобрением для любого типа почвы, особенно в сочетании с компостом. Они обогащают полезными веществами даже очень бедную землю и защищают участок от морозов. Если вы решили засыпать участок опилками, то тщательно просушите их. Опилки нужно убрать с почвы ранней весной, поскольку после разложения они вытягивают азот с почвы.

Подходит для плодовых деревьев, ягодных кустов, винограда, луковичных цветов и озимых овощей.

Компост

Компост считается одним из лучших материалов для мульчирования почвы, но он обязательно должен быть выдержанным, возрастом не менее 2 лет. Компост раскладывают на участке слоем в 5 см и сверху прикрывают сеном или листьями. Такая мульча не только удобряет почву, но и защищает растения от болезней.

Подходит для овощных озимых культур, винограда, фруктовых деревьев и ягодных кустов.

Торф

Торф подойдет для мульчирования участков с тяжелой почвой. Он улучшает структуру земли, удерживает влагу и стимулирует весенний рост растений. Для мульчирования можно использовать только переходный и низинный торф.

Подходит для посаженных на зиму овощей и зелени. Нельзя мульчировать землю свежим торфом.

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