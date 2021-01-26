С обновлением в игре также изменится система взводов – искать напарников станет легче.

Компания Wargaming анонсировала первое в новом году обновление для World of Tanks. В командной ММО улучшат систему взводов и добавят новую ветку итальянских тяжелых танков.

Как отметили разработчики, соответствующий патч игроки получат завтра,27 января.

"Три года назад мы ввели в игру итальянские танки, которые представил легенда мирового футбола — Джанлуиджи Буффон. За это время игроки отточили мастерство обращения с новой механикой дозарядки, свойственной "итальянцам", и, самое важное, они их полюбили. Мы решили дополнить итальянскую ветку тяжелых танков и постарались, чтобы новые машины пришлись игрокам по вкусу", — говорит Максим Чувалов, паблишинг-директор World of Tanks.

Новая ветка танков

Новая ветка итальянских тяжелых машин начнется с танка VII уровня Carro d’assalto P.88, а заканчивается гигантом X уровня Rinoceronte (‘Rhinoceros’). При этом с VIII уровня все тяжелые танки будут оснащены механизмом дозарядки – после совершения выстрела следующий снаряд получает бонус на перезарядку.

Всего в игру добавят четыре новых танка. Столько же появится и новых боевых задач. В награду за их выполнение игроки получат особые элементы внешнего вида, выдержанные в древнеримском стиле.

Обновленная система взводов

Новая система взводов позволит искать напарников не только среди друзей, как было раньше, а среди всей базы пользователей World of Tanks. Как только взвод будет сформирован, игрок увидит машины союзников рядом со своим танком в ангаре.

Последнее изменения патча коснется интерфейса. Теперь в настройках игры можно активировать такие опции, как круг отрисовки (радиус обнаружения танка, отображающийся на мини-карте) и таймер ремонта отдельных модулей.

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Автор: Сергей Коршунов