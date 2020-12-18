Проходить сюжетную кампанию или выполнять специальные задания можно в кооперативе с тремя игроками.

Студия Sumo Digital добавила в платформер Sackboy: A Big Adventure многопользовательский режим. Теперь играть в новый эксклюзив для PlayStation можно вместе с тремя напарниками по сети.

Об этом дизайн директор Sumo Digital Нэд Вотерхаус сообщил в официальном блоге PlayStation.

"С первого дня работы мы ставили перед собой цель подарить игрокам потрясающий одиночный платформер. Но… все же очевидно, что ваши впечатления от игры будут еще ярче, если играть вместе с друзьями", – отметил Вотерхаус.

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Помимо того, что всю кампанию в Sackboy: A Big Adventure теперь можно пройти в кооперативе с друзьями, в игру добавили также 10 дополнительных эпизодов – по 2 в каждом из пяти миров. На этих сетевых уровнях игрокам нужно будет действовать сообща, чтобы добиться цели.

Разработчик добавил, что в кооперативе игроки могут не только помогать друг другу, но и мешать своим напарникам.

Трейлер Sackboy: A Big Adventure

Вместе с мультиплеером в Sackboy: A Big Adventure появился кроссплей – владельцы PlayStation 4 и PlayStation 5 могут играть вместе. Также с обновлением появилась возможность перенести свои сохранения с PS4 на PS5.

Про Sackboy: A Big Adventure

Sackboy: A Big Adventure – платформер о приключениях Сэкбоя, главного героя легендарной игры LittleBigPlanet.

Одна из главных задач игрока: поиск светящихся шаров – Сфер Творчества. Они есть на каждом уровне, но чтоб их найти, нужно тщательно исследовать локацию, взаимодействовать с окружением, преодолевать преграды и сражаться с врагами.

Пользователи PlayStation 5 высоко оценили платформер. Sackboy: A Big Adventure получил от игроков на Metacritic 9 баллов из 10 возможных.

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Автор: Сергей Коршунов