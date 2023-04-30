Речь о The Oregon Trail.

The Oregon Trail — это культовая образовательная игра, которая впервые вышла в 1971 году. В течение следующих полсотни лет она переиздавалась на разных платформах с улучшенной графикой. А недавно проект впервые в истории получил полноценное дополнение.

Добавка под названием Cowboys and Critters получилась весьма масштабной. После ее релиза в игре появилась новая тропа Чисхолм с десятью локациями и разнообразными квестами. Пользователи могут путешествовать по этому маршруту, изучая территорию громады Хорс-Крик, штат Калифорния. В пути придется столкнуться с разными вызовами, которые подкинет дикая природа.

Дополнение также включает механику готовки пищи. Игроки могут охотиться и собирать ингредиенты для создания блюд. Они позволяют поддерживать персонажей в форме и дают уникальные эффекты. А еще в Cowboys and Critters появились новые побочные истории, легенды, произведения искусства и прочий контент. Добавка дает немало поводов вернуться в The Oregon Trail или впервые опробовать проект.

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Что известно об The Oregon Trail

Это образовательная приключенческая игра, которую разработали Дон Равич, Билл Хейнеманн и Пол Дилленбергер в 1971 году.

Цель проекта — рассказать ученикам в Соединенных Штатах о путешествии пионеров по Орегонской тропе. Во время прохождения необходимо управлять группой переселенцев на пути из Индепенденса в Орегон.

Геймплей в The Oregon Trail включает сбор ресурсов, охоту на животных и принятие решений в случайно возникающих событиях.

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