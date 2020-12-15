Инвесторы задали много вопросов о случившемся, и поинтересовались работой над четвертой частью "Ведьмака".

Сегодня студия CD Projekt провела экстренное онлайн-совещание с инвесторами из-за проблемного запуска Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation 4 и Xbox One.

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На приставках прошлого поколения игра работает далеко не так хорошо, как заявляли разработчики – наблюдаются баги, проблемы с текстурами и постоянные вылеты.

Почти 8 страниц текста из разговора разработчики опубликовали на своем официальном сайте. УНИАН выбрал главные тезисы.

CD Projekt обещала компаниям Sony и Microsoft, что исправит Cyberpunk 2077 к релизу на PS4 и Xbox One. Оба платформодержателя поверили разработчикам, именно поэтому игре удалось пройти сертификацию на консолях. Однако обещание не было выполнено, и в студии признали, что это их вина.

Игровой прессе не дали протестировать игру для PS4 или Xbox One, поскольку над ними работали вплоть до "последней минуты" перед релизом.

Один из инвесторов спросил: стоит ли ему, как владельцу PS4, ждать улучшений в игре? Разработчики сказали, что "починят" игру так, чтобы ее можно было пройти без проблем. Но предупредили, что на PS4 и Xbox One не стоит ждать уровня консолей нового поколения и ПК.

До релиза разработчики уделяли больше внимания ПК-версии игры.

Часть команды в студии будет заниматься патчами для консольных версий Cyberpunk 2077 до февраля 2021 года.

Студия не планирует раздавать игрокам на консолях бесплатно DLC в качестве бонуса за плохой старт.

CD Projekt надеется, что владельцы PS4 и Xbox One не станут возвращать деньги за игру, а вернутся к ней на новом поколении консолей.

Разработчики подчеркнули, что при возврате средств за игру Sony и Microsoft будут вынуждены также возвращать свой процент, который они получают с каждой проданной копии в своих онлайн-магазинах.

Многопользовательский режим для Cyberpunk 2077 пока что запланирован на 2022 год. Но его могут перенести на 2023 год, если на доработку основной игры и сюжетных дополнений уйдет много времени.

Также во время разговора один из инвесторов поинтересовался, какая часть студии в данный момент работает над игрой "Ведьмак 4". В опубликованной записи ответа на этот вопрос не было.

Напомним, ранее CD Projekt извинилась перед владельцами PS4 и Xbox One за очень плохую оптимизацию Cyberpunk 2077 на данных платформах.

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Автор: Сергей Коршунов