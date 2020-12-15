Сегодня студия CD Projekt провела экстренное онлайн-совещание с инвесторами из-за проблемного запуска Cyberpunk 2077 на консолях PlayStation 4 и Xbox One.
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На приставках прошлого поколения игра работает далеко не так хорошо, как заявляли разработчики – наблюдаются баги, проблемы с текстурами и постоянные вылеты.
Почти 8 страниц текста из разговора разработчики опубликовали на своем официальном сайте. УНИАН выбрал главные тезисы.
- CD Projekt обещала компаниям Sony и Microsoft, что исправит Cyberpunk 2077 к релизу на PS4 и Xbox One. Оба платформодержателя поверили разработчикам, именно поэтому игре удалось пройти сертификацию на консолях. Однако обещание не было выполнено, и в студии признали, что это их вина.
- Игровой прессе не дали протестировать игру для PS4 или Xbox One, поскольку над ними работали вплоть до "последней минуты" перед релизом.
- Один из инвесторов спросил: стоит ли ему, как владельцу PS4, ждать улучшений в игре? Разработчики сказали, что "починят" игру так, чтобы ее можно было пройти без проблем. Но предупредили, что на PS4 и Xbox One не стоит ждать уровня консолей нового поколения и ПК.
- До релиза разработчики уделяли больше внимания ПК-версии игры.
- Часть команды в студии будет заниматься патчами для консольных версий Cyberpunk 2077 до февраля 2021 года.
- Студия не планирует раздавать игрокам на консолях бесплатно DLC в качестве бонуса за плохой старт.
- CD Projekt надеется, что владельцы PS4 и Xbox One не станут возвращать деньги за игру, а вернутся к ней на новом поколении консолей.
- Разработчики подчеркнули, что при возврате средств за игру Sony и Microsoft будут вынуждены также возвращать свой процент, который они получают с каждой проданной копии в своих онлайн-магазинах.
- Многопользовательский режим для Cyberpunk 2077 пока что запланирован на 2022 год. Но его могут перенести на 2023 год, если на доработку основной игры и сюжетных дополнений уйдет много времени.
Также во время разговора один из инвесторов поинтересовался, какая часть студии в данный момент работает над игрой "Ведьмак 4". В опубликованной записи ответа на этот вопрос не было.
Напомним, ранее CD Projekt извинилась перед владельцами PS4 и Xbox One за очень плохую оптимизацию Cyberpunk 2077 на данных платформах.