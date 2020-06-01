В Киеве перенесли запуск городской электрички
09:01, 01 июня 2020Транспорт
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Работы моторвагонного депо Фастов-1 не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички.
Городскую электричку в Киеве запустят не раньше 7 июня / фото facebook/Kyivpastrans
Городская электричка в Киеве возобновит работу не ранее 7 июня из-за незаконченных ремонтных работ.
Об этом сообщили в Киевпастрансе.
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Из-за приостановки работы моторвагонного депо Фастов-1 на время карантина работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички.
«Окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня», - сообщили Киевпастрансе.
Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, городская электричка возобновит работу с 1 июня.
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