В Киеве перенесли запуск городской электрички

Работы моторвагонного депо Фастов-1 не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички.

Городская электричка в Киеве возобновит работу не ранее 7 июня из-за незаконченных ремонтных работ.

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Из-за приостановки работы моторвагонного депо Фастов-1 на время карантина работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички.

«Окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня», - сообщили Киевпастрансе.

Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, городская электричка возобновит работу с 1 июня.

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