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В Киеве перенесли запуск городской электрички

09:01, 01 июня 2020
Транспорт
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Городскую электричку в Киеве запустят не раньше 7 июня / фото facebook/Kyivpastrans

Об этом сообщили в Киевпастрансе.

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Из-за приостановки работы моторвагонного депо Фастов-1 на время карантина работники предприятия не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички.

«Окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня», - сообщили Киевпастрансе.

Как ранее сообщал мэр Киева Виталий Кличко, городская электричка возобновит работу с 1 июня.

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