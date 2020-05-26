Кличко сообщил, когда в Киеве заработает городская электричка

"Киевпастранс" заказал филиала "Укрзализныци" ремонт столичной электрички.

В Киеве городская электричка возобновит работу с 1 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил во время онлайн-брифинга.

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"Городская электричка возобновит свою работу вместе со всем железнодорожным транспортом Украины. Это прописано в плане выхода из карантина, который сделало правительство. Согласно этому плану, уже с 1 июня в Украине планируют возобновить железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном и межобластном сообщении. В том числе и в городской электричке", - заявил мэр. (УНИАН: министр инфраструктуры Владислав Криклий сегодня, 26 мая, сообщил, что железнодорожное сообщение будет возобновлено раньше, чем анонсировал Кабинет министров, поезда начнут курсировать не с 1 июня, а уже на этой неделе).

"Мы возобновили в столице работу наземного общественного транспорта и метро, и будем наблюдать, как будет развиваться ситуация. Сейчас главное, чтобы не произошло всплеска заболевания", - подчеркнул Кличко.

По его словам, "Киевпастранс" заказал филиалу "Укрзализныци" ремонт столичной электрички. В частности, планируется выполнить 48 текущих ремонтов электропоездов, а также их техническое обслуживание.

Как отметил Кличко, много лет никто не занимался обновлением этих электричек.

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