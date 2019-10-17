Судостроительный завод "Океан" построит для голландского заказчика две баржи

19:14, 17 октября 2019
Транспорт
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Фото: официальная страница Судостроительного завода «Океан» в социальной сети Facebook

Об этом заявил генеральный директор ООО «Судостроительный завод «Океан» Виктор Трубач в интервью журналу «Судостроение и судоремонт».

«20 сентября 2019 года были подписаны контракты с голландской судоходной компанией  Eurobulk на постройку двух сухогрузных барж. Длина каждой – 79 м, ширина 9.6 м, высота борта 3.5 м. Это практически полнокомплектные суда –  заказчик самостоятельно установит только некоторые системы электрооборудования. Закладка барж запланирована на ноябрь, до марта 2020 года они должны быть готовы. В Нидерланды их доставят по маршруту Дунай-Майн-Рейн. Передача заказов Eurobulk намечена в Роттердаме на апрель», - заявил Виктор Трубач. 

Он также сообщил, что завод заключил еще один крупный контракт, который предусматривает размерную модернизацию сухогруза класса река-море по документации, разработанной в одесском Морском Инженерном Бюро. 

«Мы изготовим секцию-трюм с люковым закрытием длиной более 20 метров. На реализацию заказа отведено 140 суток. Вставка будет готова в этом году, само судно ожидаем в ноябре», - прогнозирует Виктор Трубач. По его словам, Океан уже заказал 1200 тонн украинской судовой стали у компании «Метинвест». Около 300 тонн металла уйдет на модернизацию, остальное – на баржи.

Трубач напомнил, что сегодня на «Океане» работает более 600 человек, из них около 250 – рабочие основных специальностей. При этом, владельцем завода поставлена задача в «сжатые сроки увеличить коллектив до 1000 человек».

«Сегодня, обладая всей полнотой информации, могу утверждать – «Океан» очень классная верфь. На ближайшие десятилетия, по крайне мере, она останется №1 в Украине, кроме того – имеет хорошие шансы занять лидирующие позиции в Европе. Заложенные в минувшем веке возможности завода очень существенно дополнили, и технологиями и оборудованием, прежние владельцы: голландцы и норвежцы. Потенциал предприятия, стараниями персонала «Океана», восстановлен за последние 10 месяцев на 80% от максимума. Уже сегодня, при существующем коллективе, мы готовы к полнокомплектному судостроению», - уверен Трубач.

Напомним, 3 декабря 2018 года в Николаеве в рамках процедуры банкротства ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» состоялись открытые торги по продаже целостного имущественного комплекса завода «Океан». Конечным бенефициарным собственником завода стал николаевский бизнесмен Николай Капацына. 

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