По данным KPMG, Украина - второй по величине рынком нелегальных сигарет в Европе.

Украинское правительство начало принимать решительные меры для борьбы с нелегальным рынком сигарет, который за август 2022 года достиг беспрецедентного уровня в 21%, сообщил старший вице-президент по внешним связям компании Philip Morris Грегуар Вердо в интервью NV.

"Мы были рады узнать, что правительство признало проблему и недавно начало принимать решительные меры, чтобы бороться с криминальными группировками, которые вовлечены в производство и торговлю нелегальными сигаретами. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев поставил цель сократить долю нелегальных сигарет до уровня не более 5% уже к концу этого года", - сказал он.

Согласно отчету KPMG за 2022 год, Украина считается вторым по величине рынком нелегальных сигарет в Европе, уступая только Франции. Из-за этого государственный бюджет в 2023 году может недополучить 22 млрд грн.

Видео дня

По оценкам Вердо, каждая третья нелегальная пачка сигарет в Украине является подделкой брендов четырех международных табачных компаний, работающих в Украине:

Мы поддерживаем усилия, направленные на выявление и прекращение деятельности таких производителей контрафакта"

При этом, Вердо отметил, что большинство нелегальных сигарет на украинском рынке изготавливаются непосредственно местными табачными фабриками.

"Украинский рынок выделяется среди большинства стран ЕС по масштабу организованной преступности, поскольку большинство нелегальных табачных изделий изготавливаются в Украине местными игроками. Они, как неоднократно говорилось во многих журналистских расследованиях и статьях, по крайней мере в течение последних нескольких лет используют разнообразные схемы заниженного налогового декларирования и незаконного производства", - объясняет он.

По его словам, сокращение доли нелегального рынка в Украине возможно только при условии системной борьбы с нелегальной торговлей на всех уровнях.

"Необходимо систематически проверять работу точек продаж и блокировать попытки сбыта нелегальной продукции через сайты, группы в социальных сетях и мессенджеры", - подытожил Вердо.

Ранее Офис президента анонсировал усиление борьбы с контрафактом на рынке подакцизных товаров – в частности, табачной продукции.

Вас также могут заинтересовать новости: