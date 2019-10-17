Законопроект об увеличении ренты на добычу руды действует в пользу России – Волынец

По мнению нардепа, документ не принесет никаких дополнительных поступлений в украинский бюджет.

Председатель независимого профсоюза горняков Украины, депутат фракции «Батькивщина» Михаил Волынец публично раскритиковал законопроект 1210, который предусматривает значительный рост добычи железной руды, передает «5 канал».

По мнению нардепа, документ не принесет никаких дополнительных поступлений в украинский бюджет, а наоборот спровоцирует обратные процессы сокращения производства и безработицы, что вызовет социальное напряжение в обществе.

«Фракция «Батькивщина» ни в коем случае не будет голосовать за такой законопроект, потому что в данном случае просто вбивается еще один гвоздь в нашу экономику, в частности в горно-добывающую промышленность, металлургию, добычу нефти и газа. Этот законопроект не даст серьезного наполнения в бюджет. Он действует на пользу российской экономики», – отметил Михаил Волынец.

О негативных последствиях законопроекта 1210 громко заявили и все профильные ассоциации. Из-за недополучения налоговых платежей, в Федерации металлургов Украины, предварительно оценили убытки государства на сумму около 12 миллиардов гривень. По мнению ряда экспертов, уже до конца текущего года, тотальное сворачивание производства будут ожидать предприятия крупного и среднего бизнеса.