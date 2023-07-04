Национальный банк Украины поддерживает сохранение текущих "военных" ставок комиссий международных платежных систем и банков за проведение безналичных расчетов.

Об этом сообщает Forbes Ukraine, проанализировавший последствия повышения таких комиссий, которые вымывают оборотные средства бизнеса, а также закладываются в цену товаров.

Недавно представители украинского бизнеса призывали международные платежные системы и банки не повышать во время войны комиссии за безналичные платежи, которые ложатся дополнительным финансовым бременем на отечественных предпринимателей, а также подрывают платежеспособность украинцев, которая снижается в результате войны. Повышение банковских комиссий негативно отразится на ценах в сфере торговли, заведениях общественного питания, аптечной отрасли и сфере услуг.

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"Позицию ритейлеров сохранить действующие ставки до конца войны разделяет, в частности, и Нацбанк", — пишет Forbes, и приводит официальную позицию финансового регулятора. "[Действующая ставка] interchange в 0,7% выдерживает баланс интересов бизнеса и банков, — говорится в письменном комментарии пресс-службы НБУ. — Зато повышение во время военного положения может нарушить это равновесие".

Нацбанк, как и представители бизнеса, признает риск ценовой дестабилизации, если международные платежные системы повысят комиссии за безналичные платежи для истощенной войной экономики Украины.

Как пишет Forbes, бизнес до сих пор считает убытки от войны и не готов платить больше за эквайринг. Однако повышение комиссий заставит бизнес повысить цены на товары и услуги для украинцев.

Речь идет о миллиардах гривень дополнительных доходов для банков, которые лягут тяжелым бременем на потребителей и бизнес. Так, до войны в цене каждого товара, который продается в Украине, было заложено 1,8–3% банковской комиссии, а совладелец Rozetka Владислав Чечеткин рассказывал в 2021 году: "На аренду 90 магазинов Rozetka, всех складов и всех наших офисов мы ежегодно тратим меньше, чем на банковскую комиссию". PR-директор ресторанного холдинга !FEST Тарас Маселко также прогнозирует, что подорожание банковских услуг заставит бизнес повышать цены на товары и услуги.

Масштабы дополнительных расходов для бизнеса и потребителей действительно могут поразить. Например, один только ПриватБанк, имеющий крупнейшую сеть POS-терминалов в стране, установил нулевые или пониженные комиссии за эквайринг, чем сэкономил украинцам около 3,5 млрд грн за последние 15 месяцев. Сбербанк также готов отсрочить увеличение ставок комиссий, сообщил журналистам Forbes Антон Тютюн, заместитель председателя правления этого госбанка.

Издание напоминает, что ставки комиссий регулируются меморандумом от 2021 года, но документ не предусматривал тяжелых экономических последствий войны, которая началась в 2022 году. Уже в декабре Visa и Mastercard начали повышать ставки interchange до почти довоенных 1%, но Минэкономики призвало международные платежные системы не менять комиссии на период блэкаутов.

Для предотвращения повышения комиссий, которые могут негативно отразиться на деятельности украинского бизнеса и подорвать ценовую стабильность было проведено специальное совещание. Как пишут журналисты Forbes, с участием НБУ, международных платежных систем, Минэкономики, профильного комитета Верховной Рады и 10 крупнейших банков состоится еще одно обсуждение, чтобы не допустить роста комиссий.

Международные платежные системы Visa и MasterCard контролируют в Украине 99,4% рынка. Сами международные компании почти не страдают от последствий войны в нашей стране и декларируют прибыли, которые исчисляются миллиардами долларов США. Представители украинского бизнеса призывают международные платежные системы и банки не повышать комиссии до окончания военного положения и в течение трех месяцев после его отмены. Рост тарифов в сложных условиях военного времени дестабилизирует систему безналичных платежей, негативно скажется на экономике и ценах в Украине.