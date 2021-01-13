Ассоциация поставщиков энергоресурсов наработала пакет мер, которые позволяют решить проблему и пройти сложный кризисный период, не отказываясь от взятых на себя обязательств по реформированию рынка газа.

Решение руководства страны об откате реформы рынка газа и возвращение к регулируемой цене на природный газ может привести к проблемам с поставками газа потребителям и дефолтам поставщиков, сообщил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

«Отказ от реформы рынка природного газа назад – это путь в никуда, который может обернуться дефолтом ряда поставщиков и проблемами с поставками газа потребителям. На восстановление рынка после таких решений может понадобиться длительное время», - сказал Компан.

По его словам, эту проблему пытаются решить без участников рынка газа, диалог как таковой отсутствует.

«Какое бы ни было решение данной проблемы – оно не должно быть эмоциональным, а должно быть взвешенным с оценкой всех последствий такого решения. Важно сбалансировать интересы всех участников и потребителей, и поставщиков», - отметил он.

По его словам, в кризисные ситуации государство должно помогать своим гражданам. И механизм адресных субсидий является наиболее простым и понятным механизмом такой помощи. Цена вопроса сейчас – это 3 миллиарда гривен.

«Именно такой объем адресных субсидий для наиболее уязвимых категорий потребителей позволит погасить разницу в цене коммунальных услуг, возникшую из-за резкого роста стоимости энергоресурсов на мировых рынках, и снять напряжение в обществе», - сообщил Компан.

Он отметил, что это поможет тем украинцам, которые нуждаются в помощи, пережить месяц пиковых цен.

Уже в феврале по прогнозам европейских аналитиков цены на энергоресурсы пойдут вниз.

Компан сообщил, что пока цены держатся на пиковых уровнях, государство должно позаботиться о тех, кто не в состоянии платить. Но те, кто в состоянии платить за коммунальные услуги, должны платить рыночную цену. Государство не должно продавать коммунальные услуги обеспеченным украинцам по социальной цене.

«Среди озвученных инициатив, направленных на снижение уровня тарифов, было введение граничных цен на газ. Но введение таких ограничений за две недели до начала месяца поставки и в самый разгар отопительного сезона не даст положительного эффекта, а только приведет к еще большим проблемам», - считает глава Ассоциации поставщиков энергоресурсов.

По его словам, такие действия могут привести к дефолту поставщиков и проблемам выполнения обязательств по импортным контрактам. Многие поставщики работают по квартальным контрактам и в случае ведения ограничений они не смогут рассчитаться за газ, а значит, что не смогут закупить его на следующий период в необходимом объеме.

«Ассоциация наработала пакет мер, которые позволяют решить проблему и пройти сложный кризисный период, не отказываясь от взятых на себя обязательств по реформированию рынка газа. Мы понимаем, как помочь именно тем украинцам, которые нуждаются в помощи. Мы передали эти предложения профильному министерству», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы на потребление и транспортировку газа, а также цены на электроэнергию. В связи с этим в нескольких регионах состоялись акции протеста. Президент Владимир Зеленский, реагируя на протесты, поручил правительству срочно решить вопрос с тарифами для населения.

11 января Минэнерго предложило перейти от рыночного ценообразования на рынке газа к формированию цены по формуле «цена на европейских хабах минус доставка в Украину».

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Автор: УНИАН