Планируется введение годовой цены на газ для теплокоммунэнерго и населения.

Антикризисный энергетический штаб утвердил план действий по реализации меморандума в сфере поставок теплоэнергии и горячей воды.

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Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, для обеспечения стабильной работы предприятий теплоснабжения в этом и следующем отопительном сезоне необходимо начать работать по утвержденному плану, чтобы определить суммы задолженности этих предприятий перед операторами газораспределительных систем и определить правильные пути покрытия задолженности.

"Стоит рассмотреть возможность введения годового продукта стоимости газа для ТКЭ и для граждан, или другого эффективного механизма. Для этого нужно, чтобы профильные рабочие группы разработали правильные решения", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

По итогам заседания Антикризисного штаба премьер-министр дал поручение НКРЭКУ совместно с госкомпанией "Нафтогаз Украины" верифицировать все долги теплоснабжающих предприятий. В то же время на базе Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики должны быть определены механизмы погашения задолженности и совместно с Министерством финансов найдены источники для их финансирования.

Премьер-министр также дал поручение первому заместителю министра энергетики Юрию Витренко организовать профильные совещания по решению отдельных вопросов, возникших в работе энергетической отрасли.

Что этому предшествовало

В начале февраля правительство достигло соглашения с местными властями о том, что тарифы на тепло и горячую воду не будут повышаться в текущем отопительном сезоне.

Меморандумом предусматривается, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получат газ для производства тепла и поставки его в дома граждан в течение всего отопительного периода 2020-2021 годов. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

Правительство также гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не будет перекладываться на органы местного самоуправления.

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Автор: Игорь Орел