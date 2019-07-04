Энергоатом и французская Technetics Group подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в ядерно-энергетической отрасли

НАЭК «Энергоатом» и французская компания Technetics Group подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в ядерно-энергетической отрасли.

Подписание состоялось 19 июня 2019 года в офисе представительства НАЭК «Энергоатом» в Брюсселе по итогам переговоров.

От имени НАЭК «Энергоатом» в переговорах приняли участие генеральный директор ОП «Атомкомплект» Андрей Майстренко, директор по ремонтам НАЭК «Энергоатом» Андрей Лисица, директор представительства НАЭК «Энергоатом» в Брюсселе Андрей Тюрин и директор по предотвращению и противодействию коррупции - советник президента НАЭК «Энергоатом» Олег Полищук.

Во время переговоров стороны подчеркнули заинтересованность в налаживании прямых деловых отношений между предприятиями и достигли в этом вопросе договоренности. Представители НАЭК «Энергоатом» проинформировали компанию Technetics Group о заинтересованности в приобретении запчастей к трубопроводной арматуре и пневмоприводов их производства.

Справка. Technetics Group входит в состав группы компаний EnPro Industries companies и является глобально признанным поставщиком инженерных компонентов, клапанов, узлов и подсистем, которые специально разработаны для высокоточных и экстремальных условий применения в атомной энергетике, тепловой энергетике, полупроводниковой, аэрокосмической, медико-биологической областях, в сфере промышленных турбин и клапанов.