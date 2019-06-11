Для устойчивого развития рынка электроэнергии необходима реальная конкуренция - глава Укрэнерго Ковальчук

В Укрэнерго считают, что импорт электроэнергии поможет решить проблему конкуренции на новом рынке электроэнергии.

Глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук рассказал, есть ли шансы на конкуренцию на рынке электроэнергии.

«Пути выхода из ситуации делятся на внутренние и внешние. Сейчас предлагается на начальном этапе рынка ограничить цену электроэнергии», - пишет он на свой странице в Фейсбук.

«Ограничения обсуждаются примерно на уровне сегодняшней оптовой рыночной цены или средневзвешенной цены генерации. Кроме того, предлагается возложить на государственные "Энергоатом" и " Укргидроэнерго обязанность продавать значительную часть производимой энергии по последней регулируемой цене (той, что сложилась во втором квартале 2019 года). При чем, для Энергоатома эта доля может достигнуть 90-95%», - объясняет Ковальчук.

Глава Укрэнерго говорит, что на первый взгляд, «это – рациональная идея, которая сдержит возможный рост цены и даст возможность продолжать поставлять электроэнергию для населения по текущей дотационной цене».

Но при этом рынка как такового просто не будет.

«Если все будут продавать или по установленной регулируемой цене на специальных аукционах, или по «максимально разрешенной», то в чем рынок?», - спрашивает он.

«К устойчивому развитию нужно создать РЕАЛЬНУЮ конкуренцию. Не забирать энергию Энергоатома и Укргидроэнерго из конкурентного сегмента, а наоборот, на одной торговой площадке обеспечивать им ценовое противостояние с тепловой генерацией. Ограничивать рыночную власть крупных игроков, вплоть до разделения их на меньшие субъекты в случае необходимости. Если надо кому-то временно компенсировать разницу в ценах, делать это в денежном эквиваленте, а не натуральным хозяйством...», - объясняет Ковальчук.

«Но есть такие решения от органов государственной власти, которые имеем. И в любом случае в ближайшее время надо будет совершенствовать модель рынка электроэнергии именно с точки зрения развития конкуренции», - настаивает эксперт.

«А не создавать дополнительные коррупционные риски и возможности непрозрачными и сложными процедурами продажи электроэнергии государственных компаний (по регулируемым ценам в раза ниже рыночных) частным поставщикам в ими же определенных объемах на «уникальной» платформе частной бирже», - добавил он.