Глава Укрэнерго Ковальчук назвал главную преграду для конкуренции на рынке электроэнергии

Основная проблема для существования конкурентного рынка электроэнергии заключается в монополизации рынка производителями, где три компании контролируют около 85% всего производства электроэнергии.

Об этом в своем посте на странице в Фейсбук написал глава Укрэнерго Всеволод Ковальчук.

«Мы часто слышим аргументы, что открытие розничного рынка электроэнергии с января этого года вроде бы подтверждает высокую конкурентоспособность новой модели. Потому что за потребителя сражаются в честном батле сотни поставщиков электроэнергии. Поэтому и не надо волноваться за цену электроэнергии и на оптовом рынке с 1 июля также. Кто контролирует рынок электроэнергии сейчас?» - пишет Ковальчук.

Он объясняет, что «хотя на рынке уже есть сотни независимых поставщиков, которые готовы к потерям своих прибылей ради платежеспособного клиента», главный вопрос заключается в том, «где же они купят эту электроэнергию, чтобы поставить ее населению и другим потребителям?»

«На стороне производителей конкуренции будет праздник для очень небольшого круга избранных. Потому что так сложилось за годы нашей независимости, что в руках одной известной частной вертикально-интегрированной компании и двух крупных государственных сосредоточилось около 85% всего производства электроэнергии», - утверждает эксперт.

«При чем в сегменте так называемой «базовой энергии» (base load), то есть той, которая потребляется ровным графиком в течение как минимум суток подряд, и должно быть дешевле, две компании ("Энергоатом" и ДТЭК) производят более 80%. А при покрытии пикового потребления и при балансировке (более дорогая энергия) три компании: ДТЭК, "Укргидроэнерго" и Центрэнерго контролируют более 90% рынка», - объясняет он.

«А еще есть отдельная торговая зона Бурштынской ТЭС, которая работает синхронно с Европой, и там среди национальных производителей ДТЭК единолично контролирует 95% выработки электроэнергии», - также добавил Ковальчук.

Учитывая вышеуказанное, Ковальчук приходит к выводу, что эти цифры прямо говорят о признаки монопольного положения.

«Приведенные цифры явно выше тех, которые в соответствии с антимонопольным законодательством идентифицирующие признаки монопольного положения (три компании или менее контролируют 50% рынка и более)», - пояснил глава Укрэнерго.