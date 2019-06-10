Президент внес в Раду законопроект о переносе запуска рынка электроэнергии на один год

Законопроекту был присвоен статус неотложного.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, предусматривающий перенос запуска нового рынка электроэнергии с 1 июля 2018 года на 1 июля 2020 года.

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Об этом на своей странице написал представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.

«К сожалению, за 2 года не была проделана соответствующая работа по подготовке к новому рынку. Поэтому, чтобы предотвратить резкий рост тарифов и кризисных явлений на рынке электроэнергии, был инициирован перенос запуска новой модели рынка на год. А вместе с этим - разработать и воплотить в жизнь помесячный план подготовки к соответствующим изменениям», - написал он.

Он добавил, что президент внес в парламент также законопроект относительно возобновления «зеленого» тарифа для наземных домашних солнечных электростанций (СЭС) мощностью до 30 кВт.

Обоим законопроектам был присвоен статус неотложных.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.