Всемирный банк рекомендует перенести запуск рынка электроэнергии в Украине

Всемирный банк отмечает существование важных элементов нормативно-правовой базы и IТ-систем, которые не готовы к открытию рынка электроэнергии 1 июля, тогда как преждевременный запуск нового рынка может поставить под угрозу его надлежащее функционирование и увеличить риски для всех участников рынка.

Один из ключевых кредиторов Украины Всемирный банк поддерживает направленный на внедрение конкуренции закон "О рынке электрической энергии", однако рекомендует перенести запуск нового рынка на 1 октября текущего года в связи с неготовностью некоторых положений нормативно-правовой базы и IТ-систем.

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Об этом сказано в заявлении Всемирного банка, размещенном на официальной странице финорганизации в сети Facebook.

Отмечается, что с момента принятия данного закона Всемирный банк оказывал финансовую и техническую помощь "Укрэнерго" и "Энергорынку", а также правительству и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), для подготовки к открытию рынка 1 июля, как это предусмотрено в вышеупомянутом законе.

"Однако, до сих пор существуют важные элементы нормативно-правовой базы и необходимых IТ-систем, которые не готовы к открытию рынка 1 июля. Преждевременный запуск нового рынка электроэнергии до получения необходимых регуляторных и технических средств может поставить под угрозу надлежащее функционирование рынка и увеличить риски для всех участников рынка", - подчеркнули во Всемирном банке.

Кроме того, учитывая нынешние политические обстоятельства, включая будущие парламентские выборы в июле 2019 года, Всемирный банк отмечает, что любые трудности в работе рынка электроэнергии в течение этого периода могут оказать негативное влияние и использоваться для дискредитации процесса реформ.

"Поэтому мы рекомендуем перепланировать запуск нового рынка электроэнергии на 1 октября 2019 года... Мы остаемся преданными продолжению нашей поддержки всем субъектам рынка для завершения регуляторных и технических мероприятий, необходимых для безопасного запуска нового рынка электроэнергии как можно скорее", - подчеркнули в банке.

Как сообщал УНИАН, ранее Представительства Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка в Украине, а также Европейский банк реконструкции и развития рекомендовали отложить внедрение нового рынка электрической энергии в нашей стране на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский поддержал перенос даты запуска нового рынка электроэнергии на три месяца или на один год.

В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит выбирать разных поставщиков электроэнергии. Первые торги электроэнергией в новообразованных сегментах рынка должны стартовать в Украине 1 июля 2019 года.