Эти картины точно запомнятся вам.

Ужасы - это один из самых популярных жанров в кинематографе. С каждым годом эти картины становятся все интереснее, пронзительными и вызывают не только страх у зрителей, но и другие эмоции.

УНИАН подготовил подборку лучших лент-ужасов, которые обязательны к просмотру уже сегодня. Настоящие ценители этого жанра точно оценят эту атмосферу хоррора и игру актеров.

"Реинкарнация" (2018)

После смерти бабушки семья Грэхемов хочет как можно скорее оправиться от пережитого и вернуться к привычной жизни. Сначала это кажется обычным горем, но со временем в их доме начинают происходить жуткие явления.

Видео дня

Главная героиня Энни Грэм в исполнении Тони Коллетт раскрывает тайны прошлого и осознает, что ее семья тесно связана со сверхъестественным. Семья сталкивается с событиями, у которых фатальные последствия. Напряжение в ленте нарастает постепенно, а финал удивляет своей развязкой.

"Прочь" (2017)

В психологическом триллере Фотограф Крис отправляется вместе с девушкой к ее родителям, чтобы познакомиться с будущей семьей. Сначала все кажется идеальным: приветливые родственники, уютный дом и гостеприимная атмосфера.

Однако со временем парень начинает замечать нечто странное: сотрудники в доме ведут себя необычно, а после вечеринки его опасения подтверждаются. Режиссер Джордан Пил создал историю, которая держит в напряжении до последних секунд. "Прочь" получила "Оскар" за лучший сценарий.

"Впусти меня" (2008)

По сюжету главный герой - это 12-летний Оскар. Он становится жертвой буллинга со стороны сверстников. Однажды он знакомится со странной девочкой Эли. Она совсем не боится мороза, избегает дневного света и ведет себя не так, как все.

Их связь быстро крепнет, но вместе с этим парень начинает подозревать, что его новая подруга - не человек. Оказывается, что Эли - вампир. Мистическая драма получила много наград и стала одной из самых оригинальных картин в своем жанре.

Напомним, ранее УНИАН писал о лучших фильмах-детективах всех времен, которые держат в напряжении от начала до конца. Советуем пересмотреть как можно скорее "Семь", "Остров проклятых" и другие картины.

Вас также могут заинтересовать новости: