Юзеры сети вложили $100 тысяч в рытье бессмысленной ямы: где находится "Праздничная дыра", никто не знает

Об этом пишет CNN.

В проекте, получившем название «Праздничная дыра», мог поучаствовать любой желающий: достаточно зайти на сайт компании, где проводится компания по сбору средств.

Сообщается, что «яма» собрала уже более $100 тыс.

«Пока поступают средства, мы будем рыть», - написала компания на специальном сайте проекта HolidayHole.com.

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«Раскопка» массивного отверстия была окончена в воскресенье вечером. Как отмечается, местоположение этой ямы неизвестно, в ответах на вопросы пользователей отмечается, «что дыра в Америке и в ваших сердцах».

Процесс шел в прямом эфире и доступен онлайн.

Как пишет CNN, компания Cards Against Humanity не первый раз устраивает подобные «развлечения». В 2015 году компания собирала по $5 «ни на что». Согласно данным Cards Against Humanity, порядка 11 тыс. человек присоединилось к такому «развлечению».