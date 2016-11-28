Юзеры сети вложили $100 тысяч в рытье бессмысленной ямы: где находится "Праздничная дыра", никто не знает
Компания Cards Against Humanity, специализирующаяся на выпуске игральных карт для вечеринок, решила отметить «черную пятницу» особенным проектом: она анонсировала появление огромной ямы без явной на то причины.
Об этом пишет CNN.
В проекте, получившем название «Праздничная дыра», мог поучаствовать любой желающий: достаточно зайти на сайт компании, где проводится компания по сбору средств.
Сообщается, что «яма» собрала уже более $100 тыс.
«Пока поступают средства, мы будем рыть», - написала компания на специальном сайте проекта HolidayHole.com.
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«Раскопка» массивного отверстия была окончена в воскресенье вечером. Как отмечается, местоположение этой ямы неизвестно, в ответах на вопросы пользователей отмечается, «что дыра в Америке и в ваших сердцах».
Процесс шел в прямом эфире и доступен онлайн.
Как пишет CNN, компания Cards Against Humanity не первый раз устраивает подобные «развлечения». В 2015 году компания собирала по $5 «ни на что». Согласно данным Cards Against Humanity, порядка 11 тыс. человек присоединилось к такому «развлечению».