Медведев пригласил Буша порыбачить в России

13:58, 23 ноября 2008
Курьёзы
1933 0

Путин уже приглашал

Президент России Дмитрий Медведев пригласил Джорджа Буша посетить Россию после ухода из Белого дома, передает ИТАР-ТАСС .

«Президент Медведев сказал, что вне зависимости от того, чем будет занимать Джордж Буш после ухода с поста президента, мы с удовольствием будем его приветствовать в России», - сказал журналистам помощник президента России Сергей Приходько.

Он предположил, что в такой частной поездке Буш мог бы, например, порыбачить в России. Ранее подобное приглашение слагающий через два месяца свои полномочия хозяин Белого дома получил от бывшего президента России Владимира Путина. 

Газета.ру

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter