Медведев пригласил Буша порыбачить в России

Президент России Дмитрий Медведев пригласил Джорджа Буша посетить Россию после ухода из Белого дома, передает ИТАР-ТАСС .

«Президент Медведев сказал, что вне зависимости от того, чем будет занимать Джордж Буш после ухода с поста президента, мы с удовольствием будем его приветствовать в России», - сказал журналистам помощник президента России Сергей Приходько.

Он предположил, что в такой частной поездке Буш мог бы, например, порыбачить в России. Ранее подобное приглашение слагающий через два месяца свои полномочия хозяин Белого дома получил от бывшего президента России Владимира Путина.

Газета.ру