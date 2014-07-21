В Каменец-Подольском начались ротные тактико-специальные учения с курсантами

Сегодня, 21 июля, в рамках конечного месячного полевого обучения у 300 будущих младших лейтенантов запаса кафедры военной подготовки Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко начались ротные тактико-специальные учения.

Заведующий кафедрой кандидат технических наук, доцент, полковник запаса Сергей Мальченко подчеркнул, что все курсанты, которые удачно пройдут практические испытания на полигоне и успешно сдадут Государственные экзамены, примут Военную присягу на верность украинскому народу.

На военной кафедре обучается почти 1000 юношей и девушек из шестнадцати высших учебных заведений, расположенных в Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Все 300 курсантов выпускного курса уже прошли этап индивидуальной воинской подготовки. Во время ротных тактико-специальных учений курсанты закрепят полученные теоретические и практические знания и навыки в командовании взводом и ротой.