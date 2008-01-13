ЦИК Грузии официально объявил о победе Саакашвили
10:05, 13 января 2008Мир
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Ожидается массовый митинг протеста
Центризбирком Грузии официально объявил о победе Михаила Саакашвили на президентских выборах 5 января, передает Радио Свобода.
Согласно обнародованным данным, он набрал более 53 процентов голосов избирателей. Кандидат в президенты от оппозиции Леван Гачечиладзе получил свыше 25 процентов голосов.
Грузинская оппозиция не признает результаты выборов, считая, что они были сфальсифицированы. Сегодня в Тбилиси ожидается массовый митинг протеста против официальных итогов голосования.
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