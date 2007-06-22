ЕС впервые за 50 лет может отказаться от принципа ”свободной конкуренции”

Президент Франции Николя САРКОЗИ предложил убрать из чернового проекта базового конституционного соглашения Евросоюза принцип "свободной конкуренции", передает агентство Reuters.

Предложение президента Франции уже получило одобрение канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ. В черновом варианте договора останутся принципы "социальной сплоченности" и "полной занятости". Это, по мнению репортеров BBC News, может позволить государствам Евросоюза легально поддерживать национальные компании.

Н.САРКОЗИ также предложил добавить поддержку роста экономики стран Еврозоны в список задач Европейского центрального банка (ЕЦБ). В настоящее время основной целью ЕЦБ является поддержка стабильности потребительских цен. Франция активно выступает против денежно-кредитной политики Европейского центробанка, способствующей росту курса евро и снижению конкурентоспособности французских экспортеров.

Принцип свободной конкуренции на внутреннем рынке присутствовал в основополагающих документах союза европейских государств в течение 50 лет.

Лидеры 27 стран Евросоюза проводят 21-22 июня 2007 года саммит по вопросам реформирования конституции ЕС.