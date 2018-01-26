Голливудская актриса с украинскими корнями стала женщиной года по версии студентов Гарварда (фото)

Миле Кунис вручили золотой горшочек с пудингом – награду "женщине года", учрежденной театральным сообществом университета Гарвард The Hasty Pudding Theatricals.

Американская актриса украинского происхождения Мила Кунис стала "женщиной года" по версии театрального сообщества университета Гарвард The Hasty Pudding Theatricals. Об этом сообщает университетская газета The Harvard Gazette.

25 января состоялась ежегодная церемония вручения золотого горшочка с пудингом "Лучшей женщине года", куда была приглашена Кунис.

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В честь нее устроен парад по дорогам Гарвард-сквера, потом актриса была приглашена на ланч и саму церемонию, которая традиционно проходит в виде юмористических сценок.

The Hasty Pudding Theatricals – старейшая театральная организация в США. С 1951 года она награждает пудингом актеров, которые внесли большой вклад в индустрию развлечений.

Помимо Кунис этого звания в разные годы были удостоены актрисы Керри Вашингтон, Хелен Миррен, Марион Котийяр, Клэр Дейнс, Джулианна Мур, Энн Хэтэуэй, Рене Зеллвегер, Шарлиз Терон, Скарлетт Йоханссон, Холли Берри и многие другие.