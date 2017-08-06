Визит голливудских звезд: в Черновцах побывали Мила Кунис и Эштон Кутчер (фоторепортаж)

Голливудские звезды Мила Кунис со своим мужем Эштоном Кутчером сегодня посетили Черновцы - родной город актрисы.

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В украинский город они приехали на несколько часов из Будапешта, где принимают участие в съемках фильма. Супруги прогулялись по улице Кобылянской. Также они побывали возле драмтеатра и на Соборной площади.

Во время визита Мила заговорила о желании сняться в украинском фильме. "Я бы с удовольствием снялась в каком-то украинском фильме", - сказала Кунис.