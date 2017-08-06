Визит голливудских звезд: в Черновцах побывали Мила Кунис и Эштон Кутчер (фоторепортаж)
21:40, 06 августа 2017Общество
4016 0
Во время визита в Черновцы Мила заговорила о желании сняться в украинском фильме
Голливудские звезды Мила Кунис со своим мужем Эштоном Кутчером сегодня посетили Черновцы - родной город актрисы.
Читайте такжеОдессу посетила скандальная американская звезда Пэрис Хилтон (фото)
В украинский город они приехали на несколько часов из Будапешта, где принимают участие в съемках фильма. Супруги прогулялись по улице Кобылянской. Также они побывали возле драмтеатра и на Соборной площади.
Во время визита Мила заговорила о желании сняться в украинском фильме. "Я бы с удовольствием снялась в каком-то украинском фильме", - сказала Кунис.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter