В Германии прошли рейды против ультраправых, подозреваемых в подготовке атак на полицию и беженцев

Как сообщает rbb.24, рано утром 25 января правоохранители провели обыски в квартирах семи правых экстремистов сразу в нескольких федеральных землях, в том числе в Берлине и Бранденбурге.

Всего были проверены 12 квартир и ряд других помещений, связанных с ультраправыми.

По мнению властей, подозреваемые планировали совершить атаки на сотрудников полиции, беженцев и евреев.

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В то же время о каких-либо конкретных планах преступников в полиции не рассказывают.

При этом отмечается, что во время рейдов правоохранители получили ряд доказательство относительно планирования атак, в том числе данные с электронных устройств.

Отметим, что в последнее время в Германии активизировалась деятельность праворадикальных групп.

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В частности, в середине января 2017 года в городе Коттбус (федеральная земля Брандебург) около 100 неонацистов провели марш, а в ночь с 22 на 23 января в районе Берлина Нойкельн были совершены ряд нападений на имущество граждан, выступающих против активизации правых в стране.

Данную тенденцию подтверждает и статистика. Так, 25 января немецкое издание Der Tagesspiegel опубликовало статью о росте ультраправого движения в Германии, отмечаю при этом военизированный характер данных групп.

Отмечается, что только за 2016 год число правых радикалов в стране увеличилось на 300 человек до 12100. При этом под понятие "правых экстремистов" подпадает широкий спектр групп – начиная от неонацистов и скинхедов до сторонников Национал-демократической партии Германии (НДП) и движения Пегида.

В то же время особое беспокойство вызывает тот факт, что многие из ультраправых в Германии вооружены – по оценкам местной службы безопасности. около 10% из них имеют разрешение на ношение оружия, что значительно превышает средний уровень владения оружием среди населения ФРГ.

И все это на фоне растущей поддержки среди избирателей правопупулистской партии Альтернатива для Германии (АфД) и предстоящих парламентских выборов в сентябре 2017 года.

Как сообщал УНИАН, 24 января стало известно, что экс-глава Европейского парламента Мартин Шульц будет выдвинут от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на должность канцлера на выборах в сентябре 2017 года.

Также за эту должность в четвертый раз поборется нынешний канцлер Германии Ангела Меркель.