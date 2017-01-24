Шульц "потягается" с Меркель за кресло канцлера, на главу МИД метит противник санкций против РФ - немецкие СМИ
Нынешний глава СДПГ Зигмар Габриэль считает, что у экс-главы Европарламента Мартина Шульца больше шансов получить голоса избирателей.
Об этом сообщают ведущие немецкие СМИ со ссылкой на источники, в частности, tagesschau.de и spiegel.de.
В частности сообщается, что экс-глава Европейского парламента Мартин Шульц будет выдвинут от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на должность канцлера на выборах в сентябре 2017 года.
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Также сообщается, что Шульц возглавит СДПГ, являющуюся основным соперником Христианско-демократического союза Германии (ХДС) нынешнего канцлера Ангелы Меркель.
При этом вице-канцлер Германии, глава СДПГ Зигмар Габриэль отказывается от претензий на должность в пользу Шульца, так как уверен, что в нынешней ситуации экс-глава Европарламента имеет "больше шансов получить голоса избирателей".
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В то же время сообщается, что в интервью изданиям Stern и Zeit Габриэль, который ранее выступал за снятие санкции с России, заявлял о своем намерении претендовать на должность главы МИД Германии, в случае если нынешний глава немецкого внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер будет избран новым президентом страны.
Отметим, что в декабре 2016 года нынешний канцлер Германии Ангела Меркель была снова переизбрана главой ХДС и таким образом будет претендовать на должность канцлера в четвертый раз подряд.