Шульц "потягается" с Меркель за кресло канцлера, на главу МИД метит противник санкций против РФ - немецкие СМИ

Об этом сообщают ведущие немецкие СМИ со ссылкой на источники, в частности, tagesschau.de и spiegel.de.

В частности сообщается, что экс-глава Европейского парламента Мартин Шульц будет выдвинут от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на должность канцлера на выборах в сентябре 2017 года.

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Также сообщается, что Шульц возглавит СДПГ, являющуюся основным соперником Христианско-демократического союза Германии (ХДС) нынешнего канцлера Ангелы Меркель.

При этом вице-канцлер Германии, глава СДПГ Зигмар Габриэль отказывается от претензий на должность в пользу Шульца, так как уверен, что в нынешней ситуации экс-глава Европарламента имеет "больше шансов получить голоса избирателей".

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В то же время сообщается, что в интервью изданиям Stern и Zeit Габриэль, который ранее выступал за снятие санкции с России, заявлял о своем намерении претендовать на должность главы МИД Германии, в случае если нынешний глава немецкого внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер будет избран новым президентом страны.

Отметим, что в декабре 2016 года нынешний канцлер Германии Ангела Меркель была снова переизбрана главой ХДС и таким образом будет претендовать на должность канцлера в четвертый раз подряд.