Трагедия на озере в Карелии: спасатели нашли тело 14-го утонувшего ребенка

Российские спасатели обнаружили на Сямозере в Карелии тело 14-го погибшего ребенка, поиски которого велись неделю. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"Сегодня в ходе поисковой операции в акватории озера Сямозеро в 100 метрах от береговой линии в районе поселка Лахта обнаружено и доставлено на берег тело ребенка, предположительно из состава туристской группы лагеря "Парк-отель", - сказал источник.

Власти Карелии также подтвердили обнаружение тела 14-го погибшего ребенка.

13-летний мальчик был единственным ребенком, который числился пропавшим без вести. Его поиски велись неделю. Ранее в районе бедствия был обнаружен спасательный жилет.

Трагедия произошла 18 июня, когда по маршруту из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились 47 детей, с которыми было всего четверо сопровождающих в возрасте от 17 до 19 лет. Лодки перевернулись, 33 ребенка спаслись. Погибли 14 детей.