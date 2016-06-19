В Карелии завершен поиск детей, которые попали в шторм: обнаружены тела 14 погибших

Об этом сообщается на сайте Северо-Западного регионального центра МЧС России.

По уточненным данным, в составе туристической группы находилось 51 человек, из них четверо взрослых. Часть из них в результате происшествия оказались на острове, за 2,5 километра от берега. Силами спасательных подразделений все, кто находился на острове, были эвакуированы.

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Пятеро детей доставлены в медицинские учреждения, их диагнозы уточняются.

Остальные будут размещены в пункте временного пребывания в городе Петрозаводске.

На лодках в основном были подростки в возрасте от 12 до 17 лет, главным образом из Москвы, которые проводили в Карелии летние каникулы.

По данным СМИ, школьники и сопровождающие их взрослые отправились в путешествие по озеру, никого не предупредив.