Полиция разогнала участников гей-парада в Стамбуле
23:49, 19 июня 2016Мир
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Полиция Турции разогнала активистов, которые пытались в воскресенье, 19 июня, провести парад в поддержку прав ЛГБТ в Стамбуле, несмотря на запрет властей города.
REUTERS
Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на западные агентства, несколько десятков трансгендеров и около сотни их сторонников планировали устроить марш за равные права близ стамбульской площади Таксим в рамках проведения в Турции "Прайд-недели".
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REUTERS
Однако несколько сотен полицейских окружили площадь, после чего разогнали активистов, применив против них слезоточивый газ и резиновые пули. В результате разгона несанкционированной акции двое активистов были задержаны.
Как сообщал УНИАН, ранее власти Стамбула запретили проводить марши сексуальных меньшинств в городе, объяснив это решение соображениями безопасности.
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