Полиция разогнала участников гей-парада в Стамбуле

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на западные агентства, несколько десятков трансгендеров и около сотни их сторонников планировали устроить марш за равные права близ стамбульской площади Таксим в рамках проведения в Турции "Прайд-недели".

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Однако несколько сотен полицейских окружили площадь, после чего разогнали активистов, применив против них слезоточивый газ и резиновые пули. В результате разгона несанкционированной акции двое активистов были задержаны.

Как сообщал УНИАН, ранее власти Стамбула запретили проводить марши сексуальных меньшинств в городе, объяснив это решение соображениями безопасности.