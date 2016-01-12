Из-за экономического кризиса в Бразилии отменяют традиционный ежегодный карнавал - Financial Times

В городах Бразилии отменяют традиционный ежегодный карнавал или существенно снижают затраты на его проведение из-за самой тяжелой рецессии с 1930-х годов.

Как отмечает Громадське со ссылкой на Financial Times, ранее, в том числе, в период мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, бразильцы откладывали на время карнавала все заботы и проблемы, но теперь желание праздновать снизилось на фоне сложной экономической ситуации.

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Так, город Кампинас в штате Сан-Паулу не нашел 322 тыс. долларов на проведение ежегодного парада школ самбы. От карнавального шествия также отказались Порту-Феррейра, Макапа - столица штата Амапа, Лаврас-ду-Сул в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Предполагается, что в ближайшие две недели от карнавалов откажутся десятки других городов и регионов.

По оценкам экономистов, опрошенных центральным банком Бразилии, ВВП страны сократился на 3,7% в 2015 году. В 2016 году эксперты ожидают падение еще на 2,99%.

Предполагается, что эти проблемы осложнят проведение не только карнавала, но и Летних Олимпийских игр, которые в этом году пройдут в Бразилии.