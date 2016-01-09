В Бразилии протестуют против повышения платы за проезд в автобусах (фото)

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Акции протеста в связи с повышением платы за проезд в автобусах прошли во многих городах, в том числе в самом большом городе страны Сан-Паулу, где несколько групп демонстрантов начали бросать в полицейских камни.

В ответ полиция, чтобы разогнать протестующих, применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Три года назад повышение тарифов на проезд в транспорте уже привело в Бразилии к масштабным акциям протеста. Демонстранты также выражали недовольство низким уровнем инвестиций в общественный транспорт.