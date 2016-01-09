В Бразилии протестуют против повышения платы за проезд в автобусах (фото)
05:27, 09 января 2016Мир
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В Бразилии в ходе массовых акций протеста произошли столкновения демонстрантов с полицией.
REUTERS
Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.
Акции протеста в связи с повышением платы за проезд в автобусах прошли во многих городах, в том числе в самом большом городе страны Сан-Паулу, где несколько групп демонстрантов начали бросать в полицейских камни.
REUTERS
В ответ полиция, чтобы разогнать протестующих, применила слезоточивый газ и шумовые гранаты.
REUTERS
Три года назад повышение тарифов на проезд в транспорте уже привело в Бразилии к масштабным акциям протеста. Демонстранты также выражали недовольство низким уровнем инвестиций в общественный транспорт.
REUTERS
REUTERS
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