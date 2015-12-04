Анкара выразила соболезнования в связи с гибелью пилота российского Су-24

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал IMC.

Чавушоглу отметил, что его встреча с Лавровым не смогла разрешить возникший конфликт.

«Иметь различные мнения — нормально, но мы поговорили открыто. Мы выразили соболезнования в связи с гибелью российского пилота. Обе стороны не хотят эскалации напряженности. Я надеюсь, что здравый смысл победит», — сказал министр.

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Чавушоглу также заявил, что Анкара пока не собирается вводить ответные санкции в отношении России, и подчеркнул необходимость сохранять открытыми каналы связи с Москвой. При этом он назвал бездоказательными утверждения Москвы о том, что власти Турции покупают нефть у группировки «Исламское государство», передает РИА Новости. «Уверен, что после того, как накал страстей спадет, победит разум», — сказал Чавушоглу.

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Ранее УНИАН сообщал, что на полях саммита ОБСЕ в Белграде впервые с момента уничтожения турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24 началась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.