Главы МИД России и Турции впервые встретились после уничтожения Су-24

Переговоры министров стали первыми с момента уничтожения турецкими ВВС российского бомбардировщика Су-24, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

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Как известно, 25 ноября на пресс-конференции в Москве Лавров сообщил, что Чавушоглу связался с ним по телефону и принес соболезнования в связи с крушением Су-24.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.