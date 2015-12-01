Эрдоган: Турция ответит на санкции России "без эмоций"

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Париже, где он принимает участие в климатическом саммите, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Турция после инцидента с российским Су-24 предпринимала усилия для того, чтобы не допустить разрыва отношений с Россией", сказал Эрдоган.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Турции. Кроме того, президент РФ подписал указ, которым приостановил с 1 января 2016 года действие соглашения с Турцией о безвизовом режиме.

В свою очередь, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу раскритиковал Россию за введенные экономические санкции против Анкары, но пригласил российских туристов в свою страну.

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Напомним, отношения между государствами ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

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В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.