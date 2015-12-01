Россиянам запретили покупать дорогие украшения без паспорта

Без предъявления паспорта можно будет покупать за наличные деньги украшения не дороже 40 тыс. рублей (вариант первого чтения — 15 тыс. рублей), а при помощи банковской карты — не дороже 100 тыс. рублей, передает корреспондент "Росбалта".

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В остальных случаях покупатель должен предъявить продавцу свой паспорт. Продавец также сможет потребовать удостоверение личности и при покупке недорогих украшений, если у него "возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма", говориться в документе.